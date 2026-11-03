Sequestrate 5.402 carte da collezione “Pokemon” e “One Piece” per un valore di 11.000 euro

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I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto ai traffici illeciti e di verifica sulle merci in transito lungo la linea di confine con la Svizzera, nei pressi del valico di Uggiate con Ronago, hanno sequestrato 5.402 carte da collezione “Pokemon” e One Piece” per un valore di 11.000 euro.

Carte da collezione “Pokemon” e “One Piece”

Le Fiamme gialle hanno intercettato un’autovettura proveniente dalla Confederazione Elvetica, all’interno della quale, a una prima sommaria ispezione visiva, soino stati notati alcuni colli accatastati alla rinfusa sui sedili posteriori. I militari del Gruppo Ponte Chiasso, dopo aver proceduto alla verifica del contenuto delle scatole, hanno scoperto un vero e proprio “tesoro” per il mondo dei collezionisti: ben 5.402 carte “Pokémon” e “One Piece” che il proprietario, cittadino pakistano residente nella Bergamasca, ha riferito avessero un valore commerciale di poco superiore ai 500 euro.

Notevole valore commerciale

Considerato il perfetto stato di conservazione delle carte, alcune sigillate nella confezione originale, e di altre presenti nella pregiata versione gradata e certificata con il massimo del punteggio, nonché tramite la consultazione di alcuni siti del settore, è stato stimato un valore commerciale complessivo di quasi 11.000 euro. In quanto la merce non era stata dichiarata in dogana e conseguentemente non sono stati pagati i previsti diritti di confine (dazio e Iva), le preziose carte da collezione sono state sequestrate in via amministrativa.

Le attività di controllo

L’attività posta in essere rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, a testimonianza dell’elevata attenzione che la Guardia di finanza pone sul fronte del contrasto al contrabbando, a tutela della sicurezza economico-finanziaria dei confini, anche in un settore in espansione quale quello del collezionismo di carte da trading.