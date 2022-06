In due sequestri distinti, risultato di analisi e monitoraggio sul rispetto delle norme a tutela del mercato e dei consumatori, i funzionari ADM dell’ufficio di Como sono intervenuti per impedire l’immissione in commercio di prodotti provenienti dal Regno Unito, risultati ingannevoli e potenzialmente pericolosi.

Sequestrate tute da go-kart e componenti automotive dal Regno Unito

Una partita di 73 tute sportive per go-kart, importate da un operatore del settore e destinate a bambini e ragazzi, di fabbricazione pakistana ma decorate con il tricolore e prive di indicazione sul reale luogo di produzione, è stata sottoposta a sequestro penale di iniziativa e notiziata la locale Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 517 del c.p. Per una spedizione di indicatori/rilevatori di temperatura e di cavi elettrici, provenienti dal Regno Unito con corriere espresso e acquistati da un commerciante di pezzi e ricambi per autoveicoli, è stato disposto il sequestro amministrativo per numerose violazioni: il marchio CE applicato in modalità non indelebile, irregolare dichiarazione di conformità, mancanza delle informazioni sull’importatore, di cui è stata notiziata la locale Camera di Commercio competente per la parte sanzionatoria.