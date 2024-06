Sequestrati 43 chilogrammi di Marijuana, danno da 260mila euro

I Carabinieri di Fino Mornasco hanno trovato e sequestrato Marijuana e Hashish nascoste in confezioni di pasta.

Sostanze stupefacenti sequestrate, 43 chili di Marijuana

Nell’ambito di un’altra attività di controllo del territorio, sempre con la finalità di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari finesi hanno trovato e sequestrato all’interno di un deposito nascosto tra confezioni di pasta, un ingente quantitativo di stupefacente, per l’esattezza 43 chilogrammi di marijuana suddivisa in confezioni da 1 kg sottovuoto e 111 grammi di hashish suddivisa in due panetti.

Danno per 260.000 euro

Il sequestro dello stupefacente ha causato alle organizzazioni criminali un danno quantificabile al dettaglio di circa 260.000 euro. Le indagini sono in corso al fine di risalire all’organizzazione criminale che stava per commercializzare lo stupefacente.