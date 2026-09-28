Sequestrati hashish e cocaina in un bivacco nei boschi di Saruggia. L’intervento dei Carabinieri è di sabato sera, 26 settembre.

Materiale sottoposto a sequestro

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Brunate, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti in abitazione, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza urbana, hanno notato due persone sospette nella zona boschiva della località di Saruggia. Vista l’automobile dei Carabinieri, i due sono fuggiti in direzioni opposte, uno di loro in bicicletta, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra i campi e la fitta vegetazione, favoriti dalla scarsa visibilità.

Raggiunta e ispezionata la zona, i Carabinieri hanno trovato un bivacco: al suo interno c’era uno zaino contenente 82 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri, 34 grammi di cocaina, tre bilancini digitali di precisione e un telefono cellulare privo di scheda SIM. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati all’identificazione delle due persone e ad accertare la provenienza dello stupefacente.