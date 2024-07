Sequestro di un cane dopo segnalazione di maltrattamento

E' successo a Valmorea, dove i militari dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Como hanno proceduto al sequestro di un cane di razza bassotto oggetto di possibile maltrattamento.

La segnalazione di maltrattamento

Nei giorni scorsi, infatti, era pervenuta ai Carabinieri Forestali una segnalazione relativa a una impropria manipolazione dell’animale. Le prime indagini condotte hanno consentito di individuare esattamente il luogo dei fatti nonché di mettere al sicuro il cane in attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda.

Cane affidato a un'associazione

Sottoposto ad accertamenti veterinari, l’animale è stato affidato a un’associazione che si prenderà cura di lui. Purtroppo, casi di maltrattamento o di abbandono di animali da compagnia, soprattutto nel periodo estivo, non sono rari. Nel mese di luglio di quest’anno, i Carabinieri Forestali sono già intervenuti a Cantù per mettere in salvo un altro cane, questa volta di razza american staff terrier, con evidenti segni di denutrizione e in cattivo stato sanitario.

L'appello dei Carabinieri

Come evidenzia una nota dei Carabinieri, in seguito all'intervento effettuato a Valmorea, è sempre utile ricordare che gli animali non sono "giocattoli" ma esseri senzienti dotati di sensibilità e bisognosi di cure e attenzioni.