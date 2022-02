Serata alcolica nel Comasco: tre intossicazioni etiliche SIRENE DI NOTTE

soccorsi al lavoro

I soccorsi sono stati impegnati ad aiutare chi aveva esagerato con l'alcol.

Serata alcolica nel Comasco: tre intossicazioni etiliche.

Tre episodi di ubriachezza tra la serata di ieri, sabato 26 febbraio, e questa mattina, domenica 27, in provincia di Como. Il primo intervento di soccorso è stato richiesto poco prima di mezzanotte a Como, in via Sant'Abbondio, dove una ragazza di 20 anni si è sentita male. Sul posto è intervenuta la Cri di Como: la ragazza si è poi ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

La seconda chiamata di soccorso di questo tipo è arrivata intorno alla 1.30 da Lanzo d'Intelvi: a stare male per il troppo alcol questa volta un uomo. In piazza Garibaldi è quindi arrivata la Cri di San Fedele che ha trasportato l'uomo in codice giallo in ospedale a Menaggio.

Ultimo episodio intorno alle 2.30, a Villa Guardia: sulla ss342, poco lontano dalla rotonda del Tigros, si è sentito male un 22enne. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Cri di Grandate che ha ritenuto necessario trasportare il giovane in codice giallo al Sant'Anna.