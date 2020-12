Serata alcolica nel Comasco: tre intossicazioni etiliche SIRENE DI NOTTE

Serata alcolica nel Comasco: tre intossicazioni etiliche.

Un sabato sera, tra il 19 e il 20 dicembre 2020, movimentato per i soccorsi comaschi. Malgrado le restrizioni in vigore per evitare assembramenti ci sono stati in provincia tre episodi di intossicazione etilica. Il primo alle 22.45 a Como, in via Borgovico, dove è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere un uomo di 32 anni che si è sentito male. E’ stato trasportato in ospedale in codice verde.

Un secondo episodio si è verificato sempre a Como, questa volta in piazzale San Gottardo, intorno a mezzanotte e mezza. A sentirsi male un ragazzo di 27 anni, soccorso da un’ambulanza della Cri di Como che lo ha trasportato per accertamenti all’ospedale Valduce. L’ultima chiamata di emergenza di questo tipo intorno alle 2 del mattino, a Tremezzina; la Cri di Cernobbio è intervenuta in via Andrea Colombo per un 20enne, poi trasportato in codice giallo in ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.