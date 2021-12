Serata alcolica: tre intossicazioni etiliche SIRENE DI NOTTE

Soccorsi al lavoro

Due interventi in città e uno a Figino Serenza.

Serata alcolica tra domenica e lunedì: tre intossicazioni etiliche.

Notte brava quella tra domenica 19 e lunedì 20 dicembre 2021. Tre gli interventi in provincia di Como per abuso di alcol. Il primo si é verificato a Como, in viale Lecco, intorno alle 21.45 di ieri sera, domenica. Un'ambulanza della Croce azzurra di Como é intervenuta per soccorrere un ragazzo di 27 anni che si é sentito male e che é stato trasportato all'ospedale Sant'Anna.

Secondo intervento di questa natura sempre a Como, più tardi, intorno a mezzanotte e mezza. Sempre una squadra della Croce azzurra di Como é intervenuta in via Odescalchi per dare soccorso a un uomo di 53 anni che si era sentito male dopo aver bevuto. L'uomo é stato portato all'ospedale Valduce.

Terzo e ultimo intervento di questo tipo a Figino Serenza intorno alla 1.30 di notte. La Cri di Cantù é intervenuta in via Giuseppe Verdi per soccorrere un uomo di 51 anni poi trasportato per accertamenti all'ospedale Sant'Anna.