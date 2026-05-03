Serata di controlli nei locali pubblici di Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno eseguito controlli presso esercizi pubblici nella zona di piazza Garibaldi e vie limitrofe.

Nella serata del 2 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Cantù, insieme ai CC del Nucleo Ispettorato Lavoro di Como, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como ed alla Polizia Locale di Cantù, con unità cinofila, hanno effettuato un servizio straordinario con finalità principalmente di prevenzione, eseguendo controlli presso esercizi pubblici nella zona di piazza Garibaldi e vie limitrofe.

I controlli

Sono stati identificati numerosi avventori, contestate irregolarità e violazioni a carico di alcuni esercizi pubblici, adottando un provvedimento di sospensione di una attività per la presenza di un lavoratore assunto in nero.

L’attività si è concentrata nell’area del centro cittadino, con particolare attenzione ad esercizi commerciali e luoghi segnalati come abitualmente frequentati da soggetti dediti all’uso e/o allo spaccio di stupefacenti, anche al fine di assicurare presidio del territorio ed evitare comportamenti devianti e di degrado urbano.

L’operazione si inserisce nel contesto delle diuturne attività di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate nello specifico al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti.