Serata di musica in ricordo di Luigi Forestieri, per sostenere Il Mantello

"Note di mandolini e chitarre": serata dedicata alla bellezza della musica strumentale e alla potenza espressiva della voce. L'appuntamento è in programma per sabato 13 aprile alle 21 all’oratorio di Lurago.

Serata a Lurago per ricordare Luigi Forestieri

Organizzato con il patrocinio del Comune di Lurago e la partecipazione dell’Unità pastorale Lambrugo – Lurago d’Erba, l'appuntamento è in programma per sabato 13 aprile alle 21 all’oratorio di Lurago e renderà omaggio a Luigi Forestieri, dedito e appassionato componente dell’orchestra e persona nota per il suo impegno musicale all'interno della comunità luraghese e della parrocchia.

Attraverso la musica, l’evento musicale "Note di Mandolini e Chitarre" vuole essere ponte di solidarietà. Oltre a essere un evento alla memoria di Luigi Forestieri, la serata ha anche uno scopo benefico: l'intero ricavato sarà, infatti, devoluto a favore dell'Associazione Il Mantello di Mariano Comense, impegnata nei servizi di assistenza continua nell'ambito delle cure palliative. Il direttore Matteo Castelli guiderà l'orchestra attraverso un repertorio di musiche originali e trascrizioni per orchestra mandolinistica, offrendo al pubblico una panoramica della versatilità e della ricchezza timbrica degli strumenti a plettro. L'evento vedrà la partecipazione di Marta Fumagalli, mezzosoprano che collabora regolarmente con ensembles specializzati in musica barocca.

“La nostra famiglia ha un legame profondo e personale con l'Associazione Il Mantello. Nostro papà, Luigi, è stato da loro accompagnato con amore e dedizione negli ultimi momenti della sua vita. Questa esperienza ci ha lasciato una profonda gratitudine per il lavoro di cura, sostegno e umanità che questa Associazione svolge. È, quindi, con orgoglio e riconoscenza che dedichiamo questo concerto alla memoria di mio padre e al sostegno concreto de Il Mantello” sottolinea la famiglia Forestieri.

"Un grazie di cuore alla famiglia di Luigi Forestieri per aver pensato al Mantello in un momento in cui si appresta a ricordarlo con una delle sue più grandi passioni: la musica. Ci sostiene nel nostro operare scoprire di aver lasciato un segno nella vita di una famiglia con cui abbiamo percorso un pezzetto, seppure breve, di strada e ci impegna a continuare a stare accanto a chi è nel tratto più difficile. Grazie ancora e anche a tutti coloro vorranno supportarci" commenta Enrica Colombo, presidente de Il Mantello.

La serata sarà a ingresso libero ma sarà presente una teca per le donazioni per contribuire direttamente alla nobile causa e a rendere omaggio alla memoria di Luigi e all'impegno dell'associazione.