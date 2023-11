Serata di paura a Gironico: faccia a faccia col ladro di oro

Faccia a faccia con il ladro che aveva già svaligiato l’abitazione. Brutta avventura, nella serata di giovedì 23 novembre, poco dopo le 19, per la famiglia di Angelo Carnini, residente in via Carducci, nella frazione di Gironico.

"Non ero ancora rientrato a casa quando mia moglie Antonella mi ha chiamato telefonicamente - racconta Carnini, capogruppo degli Alpini della frazione in cui vive - Il malvivente (probabilmente solo uno, ndr) si era guadagnato l’accesso alla mia abitazione, al piano rialzato, sfondando la finestra del bagno, per poi passare alle camere".

La ricostruzione

La donna, sulle prime, appena entrata nell’appartamento, non si è resa conto che quella finestra aperta significasse un’effrazione, così ha guadagnato l’accesso agli altri locali della casa.

"Al piano inferiore della stessa abitazione vive mia madre, che in questo periodo non sta bene e già per questo stiamo vivendo attimi di apprensione - aggiunge, con una certa rabbia, la penna nera - Mia moglie ha raggiunto la zona delle camere da letto e ha trovato anche lì una finestra aperta. Quando, dopo aver accesso la luce, si è avvicinata all’infisso per chiuderlo si è trovata di fronte a una persona che, sulla soglia del balcone, appena l’ha vista, si è data alla fuga".

Il topo d’appartamento, scoperto, si è dileguato nel nulla, col favore delle tenebre. Immediata la chiamata al 112, per l’intervento delle Forze dell’ordine.

"Nel frattempo sono rientrato a casa, ma ormai era troppo tardi..."

