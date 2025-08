Serate danzanti senza licenza: denunciato il titolare di un locale

Le verifiche

I controlli sono stati effettuati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Como, nelle scorse giornate, ha condotto una serie di controlli mirati a verificare le modalità di svolgimento delle serate organizzate, in particolar modo delle serate danzanti nella località di Cermenate al fine di verificare se ci fosse adempimento nel rispetto delle norme di legge con le dovute licenze

I controlli

Le verifiche hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 41enne per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. La Divisione PAS della Questura di Como – Polizia Amministrativa e Sociale – nelle serate di venerdì 16 luglio, lunedì 18 luglio e venerdì 23 luglio, è andata a Cermenate in un locale noto alla movida comasca, che ha destato sospetto agli occhi degli agenti; il 16 ed il 18 luglio, i poliziotti della Divisione PAS, hanno proceduto ai sopralluoghi del locale in questione, facendo accesso come avventori e notando da subito l’elevato volume della musica e un sovraffollamento che non permetteva la normale deambulazione rappresentando un rischio in caso di emergenza, in quanto in entrambe le serate si contavano tra le 300 e le 400 presenze.

Le violazioni

Appurato che il locale in questione organizzasse a tutti gli effetti delle serate danzanti, pubblicizzandole sui social network e somministrando alcolici durante i dj set, il 23 luglio il controllo è stato più approfondito e ha coinvolto diverse unità operative, tra cui pattuglie automontate della Polizia di Stato di Como e operatori della Guardia di Finanza. Gli agenti dell’Amministrativa, hanno proceduto al controllo delle licenze in possesso del titolare del locale, il quale ne era sprovvisto in quanto aveva solo la “S.C.I.A.” ovvero l’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto tutte le serate erano abusivamente organizzate. L’attività congiunta con la Guardia di Finanza ha accertato la presenza di 5 dipendenti “in nero” su 13 tra sicurezza, DJ, baristi e cassieri che condurrà accertamenti ulteriori e trasmetterà gli atti anche all’Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di specifica competenza.

I provvedimenti

A seguito delle informazioni richieste al Comune di Cermenate e al SUAP di Lomazzo, i poliziotti della Divisione PAS della Questura di Como, hanno denunciato il proprietario del locale per “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”, nonché 3 elevate sanzioni amministrative per mancanza di etilometro, esercizio attività pubblico senza licenza e mancata comunicazione alla Prefettura del personale impiegato per la sicurezza. Data la minuziosa attività degli agenti della Questura di Como, sono proseguiti i sopralluoghi questa volta insieme ai tecnici del Comune di Cermenate e la Polizia Locale di Cermenate, i quali hanno confermato che le modifiche strutturali serali interessanti le piscine presenti all’esterno del locale, non risultavano oggetto di aggiornamento dell’agibilità. Proseguiranno senza sosta i controlli con il medesimo impegno e determinazione, atti a garantire legalità e sicurezza nella cittadinanza.