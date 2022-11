Serie C Femminile, Cermenate vince in casa contro Colico

Serie C Femminile, Cermenate ai aggiudica la partita

Cermenate suona la carica e nel match casalingo contro Colico, seconda forza del campionato, si impone con un netto 3-0. Avvio di primo set equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto fino all’11-11. Cermenate allunga (16-14, 21-15). Colico non reagisce e le padrone di casa chiudono il parziale 25-17. Nel secondo set è nuovamente equilibrio fino al 9-9. Poi sono nuovamente le comasche a portarsi in testa (14-10, 17-12, 21-16) fino al definitivo 25-19. Nel terzo set la formazione di coach Rutigliano parte bene (4-1). Colico rientra (6-6), poi si gioca punto a punto fino all’11-11, quando sono le lecchesi a portarsi avanti di un break (12-14, 16-18). Cermenate non ci sta e prima impatta sul 18-18, poi allunga (22-18) andando a conquistare il set (25-21) e l’incontro 3-0. Coach Rutigliano commenta così: “Ottima prestazione da parte di tutte, ottima gara preparata bene in settimana. Tutte le ragazze hanno reagito con aggressività e sono state molto attente in ogni situazione, (a parte qualche piccolo errore di troppo), ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorarci sopra, soprattutto sulla ricezione. Però quella di questa sera è stata una bella prestazione e non abbiamo permesso alle nostre avversarie di fare la loro partita. Adesso ci aspetta una partita forse ancora più difficile che si giocherà domenica mattina a Cabiate, contro la quale abbiamo disputato un’amichevole ad inizio anno e ci avevano messo in difficoltà. Lavoreremo in settimana per prepararci al meglio per la sfida”. Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Tecnoteam Cabiate domenica 27 novembre 2022 alle ore 11 a Cabiate (CO).

INFO MATCH

6^ Giornata Serie C Femminile - FIPAV Lombardia

VIRTUS CERMENATE 3

PQS VOLLEY COLICO 0

(25-17, 25-19, 25-21)

VIRTUS CERMENATE: Brenna ne, Sarubbi 5, Maiocchi 3, Clerici 18, Crepaldi 5, Mancarella 9, Testoni 1, Pusceddu ne, Celichini 10, Samba 2, Frigerio ne, Castelli (L1), Lugo (L2).

Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Curiale Alessandro.