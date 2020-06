Serpente nell’acquedotto a Uggiate Trevano. Possibile carenza d’acqua al sistema

Serpente nell’acquedotto a Uggiate Trevano. Possibile ci sia una carenza d’acqua al sistema fino alla riparazione del guasto. (Foto archivio Pixabay)

Serpente nell’acquedotto a Uggiate Trevano

Ieri, sabato 27 giugno, un rettile di grosse dimensioni si è inserito nel quadro elettrico della sala spinta dell’acquedotto di via Volta, causando un guasto che ha interrotto il funzionamento delle pompe che dal serbatoio di accumulo inviano acqua alle frazioni di Trevano e Val Mulini. “Queste ultime – precisa il Comune in una nota – riceveranno pertanto acqua dal serbatoio di Somazzo. Poiché questa situazione potrebbe mettere in crisi tutto il sistema e causare una temporanea carenza d’acqua, raccomandiamo di usare l’acqua potabile solo per fini alimentari fino a lunedì, giorno in cui il guasto verrà riparato”.