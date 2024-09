Serra per coltivare marijuana in casa: denunciato 33enne

Aveva allestito una serra artigianale in casa sua: denunciato un 33enne. L'intervento è stato eseguito nella serata di ieri, 11 settembre, ad Asso.

Aveva in casa una serra per coltivare marijuana: denunciato 33enne

La perquisizione è stata fatta ieri sera nell'abitazione di un uomo di Asso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Como con la collaborazione della Polizia locale di Canzo. I militari hanno trovato in casa di un 33enne una serra completa di attrezzatura per il riscaldamento e l'illuminazione, nove piante di marijuana, 18 grammi di hashish e un bilancino e materiale per il confenzionamento di droga, nonché 450 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.