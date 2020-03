Servizi di controllo per Coronavirus: fermate oltre 25mila persone

Servizi di controllo delle forze dell’ordine per l’emergenza Coronavirus: fermate oltre 25mila persone in provincia di Como.

Servizi di controllo per Coronavirus

Le forze dell’ordine del territorio provinciale sono in prima linea per assicurare che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 8 marzo venga rispettato. Uscite solo per motivi indifferibili: lavoro, salute, spesa e farmaci.

Nel periodo 15 – 20 marzo, il dispositivo messo a punto sul nostro territorio – che si avvale della collaborazione di tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le Polizie Locali, chiamate a concorrere nella verifica dell’osservanza delle accennate prescrizioni sulla base di specifici piani di controllo, condivisi con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri – ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

– Persone controllate – n. 25.781

– Persone denunciate: – n. 434

– Persone arrestate – n. 1

– Esercizi commerciali controllati: – n. 1066

– Esercizi commerciali sanzionati: – n. 2