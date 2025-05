Tra lunedì 5 maggio e domenica 11 maggio 2025 il Comando Provinciale Carabinieri di Como ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio a Fino Mornasco.

I controlli

Cogliendo diversi segnali relativi a presenze sospette nel territorio di Fino Mornasco, da leggere congiuntamente ai numerosi appelli di cittadinanza e amministratori locali, su input della Prefettura di Como, il Comando Provinciale Carabinieri di Como, nel periodo compreso tra lunedì 5 e domenica 11 maggio, ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio, anche in area boschiva. Per i controlli sono stati impiegati congiuntamente Arma territoriale e lo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori, sotto il coordinamento del Comandante della Stazione di Fino Mornasco. I pattugliamenti si sono aggiunti a quelli che normalmente interessano l’area.

Questa operazione è una risposta ai segnali di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, che periodicamente generano flessioni della “sicurezza percepita” dalla cittadinanza, anche per sviluppare le numerose segnalazioni giunte negli ultimi tempi.

41 militari impiegati

Sono stati impiegati 41 militari per l’operazione di monitoraggio e individuazione di situazioni anomale e di varia microcriminalità, dallo spaccio di stupefacenti fino ai reati predatori. I militari sono stati suddivisi in numerose pattuglie, con turni distribuiti in diverse fasce della giornata così come in orari notturni: sono stati controllati 111 veicoli e identificate 227 persone.

Smantellati due bivacchi

Queste operazioni hanno reso possibile la raccolta di informazioni che contribuiranno ad aumentare la conoscenza del territorio, dei soggetti che lo frequentano o che semplicemente vi transitano, e le relazioni tra persone che possono rivelarsi di interesse operativo. Sono inoltre stati smantellati 2 bivacchi, anche in questo caso con una azione di contrasto che non subirà arresti bensì sarà incrementata in ragione della prossima stagione estiva alle porte.