Servizio civile 2021 lunedì webinar con Mosaico

Il prossimo lunedì 8 febbraio 2021 l’associazione Mosaico organizza un webinar per i giovani che vogliono iscriversi al servizio civile.

Appuntamento alle 8.45. Si tratta di un incontro di orientamento per i ragazzi 18-28 anni che voglio iscriversi al servizio civile. Nell’occasione verranno fornite tutte le informazioni, come presentare la domanda e tutti i progetti che sono attivi dell’intera provincia di Como e Lecco. Per le informazioni sulla partecipazione e la pre-iscrizione è possibile consultare il sito www.mosaico.org.