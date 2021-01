Servizio Civile a Erba con Mosaico: c’è posto per sei giovani

C’è posto per sei giovani del Servizio civile in Comune a Erba. Il Comune di Erba, e l’Associazione Mosaico, informano infatti che che lo scorso 21 dicembre 2020 è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale.

I Giovani dai 18 ai 28 anni aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, dove sarà possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per l’8 febbraio 2021, alle 14, e sarà possibile accedere alla piattaforma informatica solo se dotati di SPID

(Sistema Pubblico di identità Digitale).

Servizio Civile: ecco i progetti che saranno avviati a Erba

Il Comune di Erba avvierà i seguenti progetti:

– quattro progetti nel Settore Assistenza. Area d’intervento: Disabili, Anziani e Minori / Giovani

– un progetto nel Settore Educazione e Promozione Culturale, Paesaggistica, Ambientale, del Turismo Sostenibile e Sociale e dello Sport. Area d’intervento: Educazione e Promozione del Turismo

– un progetto nel Settore Patrimonio Storico, Artistico e Culturale. Area d’intervento: Cura e Conservazione delle Biblioteche.

Con Mosaico due incontri di orientamento, ecco quando

L’Associazione Mosaico sta organizzando degli incontri di orientamento, Webinar, in cui verranno illustrate le caratteristiche del servizio civile, verrà spiegata la procedura di partecipazione al bando e per quali progetti è possibile presentare la propria candidatura. Gli incontri avranno la durata di un’ora e mezza, saranno gratuiti e si terranno da remoto nelle date di lunedì 11 e 18 gennaio 2021 alle 11.

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Mosaico – sede di Erba – allo 0316790022.