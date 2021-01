Servizio Civile a Inverigo: si cerca un giovane per la biblioteca

Il comune di Inverigo offre a un giovane con età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti l’opportunità di partecipare ad un progetto di Servizio Civile Universale presso la Biblioteca Comunale di Inverigo – progetto denominato: “ Non solo libri: i servizi bibliotecari nella provincia di Como e Lecco”.

Servizio civile a Inverigo, ecco come fare per presentare la domanda

Sarà effettuata la selezione del volontario in base alle domande pervenute.

Caratteristiche generali del Servizio civile: un impegno di 25 ore distribuite su 5 o 6 giorni a settimana; un contributo mensile di 439,50 euro; un percorso formativo specifico e generale e il rilascio dell’attestato di partecipazione e certificazione delle competenze.

Il volontario/a si servizio civile sarà inserito in Biblioteca, a supporto di tutte le attività. Le domanda di partecipazione va compilata online entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021. Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni: Biblioteca Comunale di Inverigo – c/o Comune di Inverigo, via E. Fermi n.1, 0313594239.