È stato da pochi giorni approvato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, un momento tanto atteso quanto fondamentale per molte associazioni che per un anno potranno godere di forze “fresche”. Con il bando 2021, a Croce Azzurra ODV sono stati accordati 11 posti, così suddivisi: 4 a Como, 2 a Porlezza, 3 a Rovellasca e 2 a Caronno Pertusella.

Servizio Civile Universale: 11 posti disponibili in Croce Azzurra

Il Servizio Civile Universale si rivela spesso una scelta in grado di cambiare la vita di chi presta servizio in Croce Azzurra. Alessia racconta: “L’anno che ho trascorso in Croce Azzurra come ‘civilista’ è stato un anno importantissimo per me: sono cresciuta, umanamente e professionalmente, mettendomi al servizio della comunità. Non solo ho fatto qualcosa di utile per gli altri, ma ho anche capito cosa davvero mi piace fare nella vita”. Oggi Alessia è una dei 43 dipendenti di Croce Azzurra, che insieme ai quasi 500 volontari presta servizio per portare aiuto a chi ne ha bisogno.

Per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale, i requisiti sono: avere un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni ed essere cittadino italiano, europeo o con regolare permesso di soggiorno. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per 12 mesi, a fronte di un assegno mensile di € 439,50. Per maggiori informazioni visitate i siti www.scelgoilserviziocivile.gov.it oppure scrivete direttamente a

info@sede.croceazzurra.net. Le candidature devono essere presentate tassativamente entro le ore 14.00 dell’8 febbraio 2021 attraverso la piattaforma www.domandaonline.serviziocivile.it.