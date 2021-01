Servizio civile universale: quattro posti in Comune

Servizio civile universale: quattro posti, con retribuzione mensile, disponibili in Comune a Olgiate Comasco.

Servizio civile universale, opportunità per i giovani

L’opportunità è riservata a giovani dai 18 anni ai 28 anni di età e prevede un compenso di 439,50 euro per 12 mensilità. Il Comune olgiatese, quindi, cerca quattro volontari: nelle prossime settimane li selezionerà tra chi avrà inviato la propria candidatura. I giovani verranno impiegati in precisi settori: Biblioteca, Servizi sociali, Servizi demografici e Affari generali.

L’inizio del servizio e come partecipare

I percorsi di servizio civile inizieranno nel mese di maggio. L’occasione è propizia per chi volesse tuffarsi in un’esperienza di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore, un’indennità mensile di 439,50 euro, 20 giorni di permesso retribuito e un percorso di formazione garantito.

Per partecipare al bando per la selezione di volontarie/i in Servizio civile occorre avere alcune caratteristiche: età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del bando) e 28 anni (cioè il candidato non deve aver compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda); cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno; assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi; non aver già svolto un periodo di Servizio civile.

Come ottenere informazioni

Per fruire di maggiori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 031-946388 (biblioteca) e 031-994611 (Comune) tutte le mattine dal lunedì al sabato. In alternativa si può contattare l’associazione Mosaico chiamando in orario d’ufficio (031-6790022) o inviando

una email a info.erba@mosaico.org. Inoltre, sul sito www.mosaico.org si possono trovare le posizioni disponibili con le schede sintetiche dei progetti di Servizio civile ed altre utili informazioni.