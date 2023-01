Servizio civile universale: sei posti retribuiti in Comune a Olgiate Comasco per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni..

Servizio civile universale: opportunità per i giovani

Opportunità formativa e lavorativa in Municipio aderendo al Servizio civile universale. Il Comune di Olgiate Comasco, infatti, cerca sei volontari da impiegare nei seguenti settori: Servizi sociali, Ambiente, biblioteca comunale, asilo nido (una posizione per ognuno di questi settori) e Ufficio relazioni con il pubblico (due posizioni).

Durata e retribuzione

Il percorso di Servizio civile universale ha una durata di 12 mesi, con una presenza media settimanale di 25 ore nel previsto ufficio comunale retribuzione di 444,30 mensili. Per partecipare al bando occorre avere età compresa tra i 18 anni e 28 anni, assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi, cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno, non aver già svolto un periodo di Servizio civile nazionale o universale.

La scadenza per presentare la domanda

L’associazione "Mosaico" si occuperà della selezione dei candidati e della formazione degli stessi. La scadenza per presentare la domanda è prevista per le ore 14 del 10 febbraio. Per informazioni è possibile rivolgersi all’associazione "Mosaico" (031-6790022) o agli uffici interessati del Comune di Olgiate Comasco. L'opportunità per chi volesse tuffarsi in questa esperienza è davvero stimolante e il numero di posti disponibili è significativo.