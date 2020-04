Venerdì 1 maggio, festa dei lavoratori, subirà alcuni cambiamenti anche il servizio di raccolta rifiuti. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Servizio raccolta rifiuti: variazioni per la festività del 1 maggio

La società Service 24 Ambiente informa che tutti i servizi di raccolta porta a porta previsti per la giornata di venerdì 1° maggio 2020 verranno recuperati nelle giornate di giovedì 30 aprile e di sabato 2 maggio, come indicato nella seguente tabella:

Nella giornata di venerdì 1 maggio tutti i centri di raccolta e gli uffici Service 24 rimarranno chiusi. L’occasione è colta per ricordare a tutti i cittadini che il corretto conferimento dei rifiuti soggetti a raccolta porta a porta prevedere l’esposizione a bordo strada del materiale a partire dalle ore 22:00 del giorno precedente fino e non oltre le ore 6:00 del giorno di raccolta.

Per maggiori informazioni si invita a chiamare il numero verde 800 031 233 o a scrivere all’indirizzo tecnico@service24.co.it.

L’Amministratore Unico, Marco Pessina, ha aggiunto: “Service 24 come sempre garantisce il servizio di raccolta rifiuti porta a porta, recuperando il giorno in cui non verrà effettuato il servizio il giorno prima ed il giorno dopo il 1° maggio. Abbiamo da poco riaperto i centri di raccolta da noi gestiti con afflussi record che dimostrano ogni giorno come il nostro servizio sia fondamentale per la cittadinanza. Proprio in questa occasione di festa , quest’anno molto particolare, mi sento in dovere di ringraziare la Protezione Civile che a Erba e Tavernerio ci ha consentito di gestire le massicce presenze presso le nostre piattaforme ecologiche. A tutti i nostri cittadini un buon 1° maggio e che sia l’inizio della rinascita per tutti dopo questo brutto momento che mi auguro sia quasi del tutto passato”.

La situazione di Cantù

“Il giorno 1 maggio 2020 la raccolta dei rifiuti non verrà effettuata. Il recupero avverrà il 02 maggio 2020. Il Centro Raccolta Rifiuti di Corso Europa resterà chiuso il 1° maggio 2020”. Questa la comunicazione del Comune canturino.

Per informazioni: Ufficio Ambiente tel. 031.7171

ECONORD S.p.A. numero verde 800-632565