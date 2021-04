Ieri pomeriggio, sabato 17 aprile 2021, dalle 14,30 alle 19 il Comando di Polizia Locale di Como ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Il dispositivo operativo ha impiegato sei pattuglie, di cui una del nucleo sicurezza urbana e tre provenienti rispettivamente dai Comandi di Cantú, Mariano Comense ed Erba, nell’ambito dell’attività del Comando di Polizia Locale Insubriae.

Servizio straordinario di controllo del territorio: un giorno di chiusura per un esercizio commerciale

Sono stati 49 i veicoli controllati e 53 le persone identificate (15 di queste sono risultate di nazionalità straniera), con 17 sanzioni per violazioni al codice della strada e 3 per violazioni dei divieti di spostamento contenuti nelle norme per il contenimento del covid-19. Per quanto riguarda i controlli delle attività commerciali e produttive, sono state ispezionate 22 attività, rilevando una violazione delle norme covid-19 e imponendo un giorno di chiusura al “Money Transfer” di via Cadorna. Sotto il profilo della sicurezza urbana, in via Anzani un cittadino italiano è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fino di spaccio con il contestuale sequestro di 8,12 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, mentre in via Milano un trentenne italiano è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti pari a 1,99 grammi di marijuana per uso personale.

Le parole dell’assessore