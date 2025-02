Servizio straordinario di controllo: ispezionati 10 locali pubblici

Oltre ad azioni di controllo nei locali, anche in stazioni. Identificate 103 persone, di cui 38 con precedenti e 18 extracomunitari.

Controllo del territorio

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri martedì 11 febbraio, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal questore Marco Calì, ha approntato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone che comprendono il Comune di Fino Mornasco, in particolar modo il quartiere di Fiorenzuola e altri Comuni limitrofi. Dislocati sul territorio diversi equipaggi della Questura di Como e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, che hanno pattugliato e formato posti di controllo sulle strade e ispezionato 10 locali pubblici tra Fino Mornasco, Cadorago e Guanzate e le stazioni ferroviarie della zona. Pattugliato con estrema attenzione anche il quartiere Fiorenzuola, al confine tra Fino Mornasco, Cadorago e Cassina Rizzardi.

Sono 103 i soggetti identificate

In totale 103 sono le persone identificate, 38 quelle risultate avere precedenti penali o di polizia e 18 i cittadini extracomunitari. Proseguiranno senza sosta i servizi di controllo del territorio, sia in provincia ma anche in città e nella prima cintura urbana, laddove la necessità e le richieste dei cittadini sono più frequenti, servizi e presenza che la Polizia di Stato vuole assicurare per trasmettere un concreto senso di sicurezza e legalità nella cittadinanza.