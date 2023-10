Settimana della salute mentale: mostra e camminata

La Settimana della salute mentale, a Olgiate Comasco e Valmorea, propone appuntamenti importanti per l’ultima giornata.

Agorà 97, impegno costante

Oggi, domenica 15 ottobre, al centro congressi Medioevo, ancora possibilità di visitare la significativa mostra fotografica “Oltre le mura”, allestita nella sala espositiva al piano terra e anche sotto il portico della bella struttura in via Lucini. L’organizzazione, da parte della cooperativa Agorà 97, ha vissuto una serata speciale ieri, sabato 14 ottobre: la band 7grani & friends ha coinvolto con la musica dal vivo nello spettacolo dal titolo "Il sogno di Felice in musica".

Oggi la camminata

La chiusura della Settimana della salute è in programma per la giornata odierna, domenica 15 ottobre, in particolare con la manifestazione “4 passi in Agorà", tenuta nella mattinata: marcia non competitiva di 8 chilometri con partenza dal Medioevo e arrivo a Valmorea, dove sarà possibile gustare un piatto di paella.

Un tema che chiede attenzione

Come sottolineato dagli organizzatori, l’importanza di sottolineare attenzione alla salute mentale è fondamentale. E proprio la mostra ha il merito di aver attirato visitatori, stimolando la riflessione. Tra chi evidenzia il merito della mostra, il sindaco Simone Moretti, in visita insieme alla sua vice Paola Vercellini.