"Sfida per un pozzo" con la traversata del Lago di Como e il giro del Lario in bici

Domenica 7 luglio la traversata a nuoto Argegno-Blevio-Cernobbio e, in contemporanea, la pedalata Argegno-Colico-Blevio-Cernobbio: è la "Sfida per un pozzo" organizzata dal progetto sportivo, inclusivo e solidale "Un euro al metro" di Olgiate Comasco.

Sfida sportiva con la mano tesa all'Africa

Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli, nuotatori, Alessandro Lucca ed Heros Speroni, ciclisti, si sfideranno sulle rispettive impegnative distanze: 15 chilometri nelle acque del Lago di Como e 150 chilometri di asfalto per il giro del Lario. Primo obiettivo raggiunto: la grande raccolta fondi abbinata all’impresa sportiva, infatti, ha già completato il primo step. Raccolti 7.000 euro, cifra che garantisce la realizzazione di un pozzo a Morogoro, in Tanzania.

Il sostegno alle associazioni

"Abbiamo raggiunto la somma necessaria per il pozzo in Africa - conferma Michele Bottinelli - Tutto ciò che raccoglieremo in più, domenica, grazie agli eventi in Riva a Cernobbio, in occasione della traversata e della pedalata, ci permetterà di aiutare ancora “Casa di Paolo e Piera” della Fondazione Paolo Fagetti e “L’Alveare”. Invitiamo tutti a partecipare nel pomeriggio di domenica: l’arrivo a Cernobbio è previsto per le 17 circa".

Gli intrattenimenti

Predisposto un articolato programma di intrattenimenti per rallegrare la giornata. Sarà attiva la cucina della Canottieri Cernobbio, in festa proprio domenica 7 luglio. Attività (moto d’acqua) e giro in barca per "L’Alveare", musica, esposizione di auto d’epoca dell’associazione "Rod vècc de fruntiera" e gazebo delle associazioni coinvolte nel progetto. Per animare il pomeriggio ci sarà anche Sagitta con le sue funamboliche sorprese.