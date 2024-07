"Sfida per un pozzo", sorteggiate le squadre della sfida di solidarietà

La "Sfida per un pozzo" è iniziata: a Olgiate Comasco sorteggiate le "squadre" che domenica 7 luglio saranno abbinate alla traversata a nuoto del Lago di Como (15 chilometri) e al giro ciclistico del Lario (150 chilometri).

Il sorteggio dell'impresa sportiva e solidale

Il merito della nuova impresa targata "Un euro al metro" è l'inclusività: da una parte, infatti, il grande obiettivo di raccogliere fondi per realizzare un pozzo in Africa, a Morogoro (Tanzania), dall'altra il coinvolgimento di virtuose realtà olgiatesi come "L'Alveare" e Fondazione Paolo Fagetti con "Casa di Paolo e Piera", oltre a fare rete con l'associazione genitori "La Lanterna", "Koinè", "Mama Tanzania" e l'eclettico Paolo Pecis in arte Sagitta. Nel pomeriggio odierno, martedì 2 luglio, effettuato il sorteggio che ha abbinato il team dei nuotatori alla Fondazione Paolo Fagetti e il team dei ciclisti a "L'Alveare". E così quella del tifo, rappresentato da Enrico Fagetti, presidente della Fondazione intitolata alla memoria del compianto figlio Paolo, e da Raffaele Cantacesso, presidente dell'associazione "L'Alveare", sarà una gara nella gara.

Domenica 7 luglio la grande sfida: ci sarà anche Davide Van De Sfroos

Traversata a nuoto Argegno-Blevio-Cernobbio e, in contemporanea, pedalata Argegno-Colico-Blevio-Cernobbio. Alberto Ghilemetti e Michele Bottinelli, nuotatori, e Alessandro Lucca ed Heros Speroni, ciclisti, si sfideranno sulle rispettive impegnative distanze: 15 chilometri nelle acque del Lago di Como e 150 chilometri per il giro del Lario. Tutti invitati a seguire da vicino l'impresa, con partenza alle 11.30 da Argegno e arrivo previsto per le 17 in Riva a Cernobbio. I nuotatori saranno seguiti in acqua da imbarcazioni dei "Pescatori Alpha" e dei "Sub Nettuno". A Cernobbio, annunciata anche la presenza di Davide Van De Sfroos per un saluto e sostegno all'iniziativa.

Eventi, intrattenimenti e raccolta fondi

Domenica eventi in serie per rallegrare la giornata. Sarà attiva la cucina della Canottieri Cernobbio, in festa proprio domenica 7 luglio. Attività (moto d'acqua) e giro in barca per "L'Alveare", musica, esposizione di auto d'epoca dell'associazione "Rod vècc de fruntiera", gazebo delle associazioni coinvolte nel progetto.