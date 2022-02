Motociclista spericolato

Transitava verso via San Giuseppe quando è stato fermato.

Ogg, giovedì 17 febbraio 2022, è stato effettuato dal Comando di Polizia Locale di Cantù un servizio mirato di controllo della velocità con telelaser in via Spluga.

Sfreccia a 110 chilometri all'ora a Cantù: 543 euro di multa e patente ritirata

Alle ore 11.30 circa, gli agenti di polizia locale hanno fermato il conducente di una motocicletta BMW, che transitava verso via San Giuseppe alla velocità di 110Km/h, nonostante fosse presente la pre-segnalazione del controllo con apposito cartello. All’uomo, un cittadino italiano di 56 anni residente a Como, è stata immediatamente ritirata la patente di guida, che verrà trasmessa al Prefetto di Como per la sospensione fino a tre mesi. Gli operanti hanno contestato la violazione di superamento del limite di velocità, posto in 50 km/h, comportante la decurtazione di 6 punti dalla patente ed il pagamento di una sanzione di euro 543.

L’assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha sottolineato che, nonostante lo straordinario impegno della polizia locale su altri fronti, resta alta l’attenzione anche sul fronte della sicurezza stradale.