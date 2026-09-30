Sgominata banda di trafficanti, in carcere due fratelli

Sgominata banda di trafficanti e pusher di cocaina. Ordinanza di custodia cautelare: due fratelli in carcere e uno ai domiciliari. In pochi mesi di idnagine ricostruiti 3.000 episodi di spaccio e guadagni per 120.000 euro.

Sgominata banda di trafficanti

Al termine di un’attività di indagine avviata nel 2025, i finanzieri del Gruppo di Ponte Chiasso, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno portato alla luce un radicato traffico di cocaina in questa Provincia, perpetrato da alcuni componenti di una famiglia di origine marocchina, dediti allo stoccaggio, al confezionamento in dosi e al capillare spaccio al minuto. A seguito delle indagini e su richiesta dell’applicazione di misure coercitive avanzata dal Pubblico

Ministero, titolare delle indagini, il 22 settembre i tre fratelli indagati sono stati sottoposti a

interrogatorio preventivo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Como: per due di loro si sono aperte le porte del carcere. Il terzo è invece finito ai domiciliari.

Le indagini

Il sodalizio criminale, particolarmente attivo in questa Provincia da oltre vent’anni, aveva messo a punto un raffinato modus operandi, incentrato sull’utilizzo di una ditta individuale con luogo d’esercizio a Senna Comasco intestata a uno dei fratelli, specializzata, tra l’altro, nel commercio di autoveicoli usati.

Il titolare dell’attività, peraltro, in possesso di un importante parco auto – nell’ordine di una cinquantina -, che le indagini dimostreranno essere utilizzati per l’attività di spaccio al minuto anche dagli altri fratelli, faceva apporre delle targhe prova così da rendere difficoltoso il monitoraggio dei lettori targhe dei sistemi di videosorveglianza installati lungo le arterie provinciali abitualmente percorse. Il più attivo era uno dei fratelli, classe 1983, che si occupava prevalentemente dello stoccaggio e delle consegne della cocaina; coadiuvato dagli altri due. Il titolare della concessionaria garantiva l’indispensabile supporto logistico mettendo a disposizione locali e vetture aziendali.

La droga stoccata nelle auto

Lo stupefacente veniva custodito all’interno di nascondigli ad hoc ricavati nelle auto parcheggiate nel piazzale della ditta, come il bocchettone del carburante, da cui il consegnatario attingeva prima di effettuare cessioni “in itinere” nei comuni di Como, Capiago Intimiano, Montorfano e Lipomo, operando spesso in orario diurno e indossando tute da meccanico per mimetizzarsi nel contesto lavorativo.

Per garantire il totale anonimato delle comunicazioni legate al traffico illecito, il titolare adottava un particolare escamotage che non permetteva agli investigatori, nelle prime fasi dell’attività, di risalire alle reali identità degli utilizzatori. Servendosi infatti della concessionaria, lo stesso, sistematicamente, “rubava” le identità dei propri clienti richiedendo loro, che lo interpellavano per acquistare auto usate, la copia dei documenti d’identità, giustificandola con l’esecuzione delle previste formalità amministrative all’atto dei passaggi di proprietà. Tali documenti venivano utilizzati, ad insaputa degli ignari malcapitati, anche per attivare, presso un esercizio commerciale di Como, schede telefoniche risultate poi “dedicate” unicamente alle trattative illecite.

Spaccio vicino alle scuole

Particolare allarme hanno destato, inoltre, le modalità di distribuzione della droga, effettuate in più occasioni in prossimità di plessi scolastici; ad esempio nel comune di Capiago Intimiano veniva accertato che il pusher concordava gli appuntamenti per la consegna delle dosi direttamente nei parcheggi adiacenti primaria “Giuseppe Verdi”. Nel solo arco temporale compreso tra il febbraio e giugno 2025 è stato accertato lo smercio di oltre 3.000 dosi di cocaina (con una media di acquisto di un grammo, pari a due dosi, per ciascun cliente). Il gruppo operava senza soluzione di continuità, tant’è che le indagini dimostreranno che a fronte delle migliaia di dosi cedute i guadagni erano pari ad oltre 120.000 euro.

Il quadro indiziario raccolto ha portato alla contestazione dei reati di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver operato nei pressi di istituti scolastici.

Accusa di sostituzione di persona

A carico del titolare dell’autosalone è stato altresì addebitato il reato di sostituzione di persona per l’illecita attivazione delle utenze telefoniche tramite l’indebito utilizzo dei documenti d’identità della clientela. Sono in corso perquisizioni locali e domiciliari a Como, Capiago Intimiano e Senna Comasco, avviate alle prime luci dell’alba, a cui stanno partecipando anche le unità cinofile antidroga Aran, Leon e

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