Si abbassa i pantaloni in strada e davanti a una donna, è successo martedì 20 maggio a Cermenate. Protagonista dell'episodio è stato un cittadino pakistano di 33 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Si abbassa i pantaloni in strada: denunciato

Tutto si è verificato nel corso della mattinata di martedì, in via Turati. L'uomo si è abbassato i pantaloni rimanendo nudo davanti a una donna. A segnalare l'accaduto è stata la stessa vittima. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cermenate che hanno intercettato il pakistano poco distante dal luogo dell'accaduto. Durante il controllo, i Carabinieri gli hanno rinvenuto addosso anche 7 grammi di hashish. L'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e detenzione di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità, è stato accompagnato alla Questura di Como per le procedure relative al suo collocamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Bari.