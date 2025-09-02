Si aggirava tra i reparti dell’ospedale e aveva con sé droga, sanzionato un 56enne

La Polizia di Stato di Como ha operato due sequestri per contrastare lo spaccio di droga: un 56enne di Olgiate Comasco sanzionato per possesso illegale di eroina.

Si aggirava nei reparti dell’ospedale con droga, 56enne sanzionato

I poliziotti del posto di Polizia dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, durante i controlli interni al nosocomio, hanno notato e poi identificato un 56enne di Olgiate Comasco con precedenti specifici, mentre si aggirava senza un valido motivo tra i reparti dell’ospedale.

Dall’ispezione sulla sua persona, vista l’insofferenza al controllo dimostrata, gli è stata trovata una confezione sigillata contenente quasi 2 grammi di eroina, immediatamente sequestrata. Il 56enne olgiatese, dunque, è stato sanzionato per possesso illegale di sostanze stupefacenti.

Segnala il figlio 30enne per possesso di stupefacenti

Inoltre, nel pomeriggio di ieri – lunedì primo settembre – una volante è stata indirizzata in un appartamento a Prestino, prima periferia sud della città, dove un 61enne tunisino, regolare e residente nel quartiere, aveva segnalato il ritrovamento di droga tra gli effetti personali del proprio figlio di 30 anni. Gli agenti, una volta arrivati nell’appartamento, hanno preso in consegna e sequestrato 5 grammi di hashish, quasi 1 grammo di eroina e una dose di cocaina, droga della quale il 30enne, presente in casa, non ha saputo dichiarare la provenienza, asserendo però fosse per suo esclusivo uso personale.

Portato in Questura, il 30enne, con qualche precedente di Polizia a suo carico, è stato sanzionato amministrativamente e, come in ogni caso specifico, dovrà sottoporsi a un percorso di recupero e osservazione amministrativo-sanitario imposto dalla normativa vigente.