Erano le 13 di ieri, venerdì 5 agosto 2022, quando un giovane, residente ad Eupilio, in vacanza in Puglia, si è buttato da una scogliera e ha battuto violentemente contro il fondale. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

Si butta da una scogliera in Salento: grave giovane di Eupilio

L'episodio si è verificato vicino ad Otranto in Salento. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il ragazzo, 21 anni, si sarebbe tuffato da una scogliera in un punto però dove l'acqua non era particolarmente alta. Violento è stato l'impatto contro il fondale. Immediata è stata la richiesta d'aiuto. Sul posto è arrivata la Capitaneria di porto, visto che l'incidente è avvenuto in un'area difficilmente accessibile. Il giovane di Eupilio è stato recuperato e accompagnato con un mezzo nautico in porto, dove è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ambulanza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sarebbero gravi.

(Foto Pixabay)