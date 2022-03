Venerdì sera

Protagonista un uomo di 33 anni.

Era un gesto goliardico, ma è finito con l'attivazione della macchina dei soccorsi.

Si butta nella roggia per un gesto goliardico: soccorso a Fino Mornasco

L'episodio è avvenuto ieri sera, 11 marzo 2022, a Fino Mornasco. In via Valle Mulini, intorno a mezzanotte, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Como specialisti Saf. Il gesto goliardico di un uomo, di 33 anni, non è finito granché bene: dopo essersi buttato nella roggia è stato soccorso da Cri di Como e automedica. Dopo il recupero e le cure del caso, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.