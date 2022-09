Si è calato, con estrema agilità, dal lucernario della banca Intesa Sanpaolo per rapinare la filiale, mentre il cassiere era intento a organizzare il lavoro della giornata, ma senza fare i conti con la pronta reazione di una cliente. Il malvivente mascherato è così dovuto fuggire a gambe levate. Tutto è successo a Lurate Caccivio.

Si cala dal lucernario e tenta la rapina in banca

Ieri mattina, venerdì 9 settembre, intorno alle 7.50, un tentativo di rapina è andato a vuoto in via Unione solo grazie alle urla di una donna che proprio a quell’ora stava attendendo l’apertura degli uffici per prelevare, dallo sportello, del denaro contante. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto il tetto forzando, con qualche arnese da scasso, il lucernario. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Lurate Caccivio.

La testimonianza sul Giornale di Olgiate da sabato 10 settembre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui