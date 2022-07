"Greta, non sono arrabbiata con te, fammi sapere se stai bene". La zia Tata, Rosaria Spreafico, cerca di mettersi in contatto con la nipote Greta Spreafico, l’erbese di 53 anni, sparita a Porto Tolle nel rovighese e di cui non si sa niente da più di un mese. Di lei si sono perse le tracce dal 4 giugno, dopo l’ultimo messaggio inviato al compagno Gabriele Lietti. Nonostante gli appelli dello stesso Gabriele e di alcuni amici alla trasmissione "Chi l’ha visto?" su Greta regna il silenzio.

Si cerca ancora l'erbese Greta Spreafico, la zia: "Fammi sapere se stai bene"

Il cruccio per la donna 76enne di Erba è non aver risposto a una telefonata che Greta le ha fatto solo due giorni prima della suo ultimo messaggio. "Non voglio che pensi che fossi arrabbiata con lei - dice - Non è affatto così. Purtroppo quando mi ha chiamato ero a un funerale e solo dopo ho trovato le telefonate dal suo cellulare".

