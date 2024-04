Addio Emilio Sangiorgio, storico commerciante

Si è spento a 86 anni, lo scorso sabato mattina, Emilio Sangiorgio, storico commerciante di corso XXV Aprile, a Erba.

Addio, Emilio

Sabato 13 aprile, Emilio Sangiorgio ha esalato l’ultimo respiro all’età di 86 anni. Il suo negozio di casalinghi, aperto nel 1962, è stato fino al 2000 al centro della via, di fianco alla farmacia Robbio, per poi trasferirsi e continuare con la figlia Antonella più avanti, verso il passaggio a livello, ma senza mai snaturarsi: oggettistica per la casa di qualità e oggetti regalo.

Tutti gli erbesi ricorderanno Sangiorgio passeggiare avanti e indietro davanti al negozio, uomo dedito al lavoro.

Purtroppo negli ultimi tempi a distanza di pochi anni, la rottura di un femore prima e di quell’altro poi hanno messo in crisi Sangiorgio, che si è spento, appunto, sabato mattina scorso.

Lunedì pomeriggio, 15 aprile, in Prepositura, i funerali in cui gli amici e i conoscenti di una vita gli hanno reso l’ultimo saluto.