Si è spento Giuseppe Livio, maestro elementare in pensione, cronista di lungo corso (firma del quotidiano L’Ordine negli anni d’oro del giornale cattolico) nonché grande amico del Giornale di Olgiate.

Si è spento il maestro Giuseppe Livio

Un vero conoscitore del territorio olgiatese, dintorni compresi: per 43 anni in cattedra, distinguendosi per tre decenni alle elementari di Bizzarone, sei a Uggiate Trevano e un lustro in alcuni plessi del circondario. "Subito dopo il diploma di maturità magistrale e l’abilitazione, ho iniziato a insegnare - aveva raccontato in un'intervista che il Giornale di Olgiate aveva pubblicato nel 2021 - Per hobby ho provato a scrivere per i giornali locali, riuscendo a diventare corrispondente del giornale L’Ordine (in edicola dal 1879 al 1984, Ndr), allora diretto da don Giuseppe Brusadelli. Ho ancora il tesserino da giornalista e pago la mia quota annuale. Ho seguito la cronaca di Olgiate e dei paesi vicini: giravo insieme al fotografo Giancarlo Somaini". Proprio monitorando il territorio, dal Consiglio comunale ai lavori pubblici e alle novità che, via via, caratterizzavano la crescita di Olgiate, ha accumulato un archivio di preziose memorie e fotografie in bianco e nero.