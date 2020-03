Si è spento il proprietario di Villa Rizzoli e La Casupola

Angelo Colombo, 78 anni, è venuto a mancare ieri, 27 marzo 2020. Imprenditore nel settore della ristorazione, era il proprietario di Villa Rizzoli a Canzo e La Casupola di Bosisio Parini.

Il ricordo di Fabrizio Turba, ex sindaco di Canzo e attualmente sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale.

“È difficile, in questi momenti così particolari della vita, non poter fisicamente unirsi al dolore dei familiari del Signor Colombo Angelo , un grande uomo, capace, preciso, coraggioso, generoso che lascia un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Un mecenate moderno, impreditore serio anzi impeccabile che ha dato tanto alla Comunità canzese.

In un attimo mi scorrono davanti agli occhi i miei nove anni da Sindaco: il Signor Colombo, Villa Rizzoli, quanto entusiasmo, quanta energia, quante sfide vinte, quanti ricordi e che forti emozioni!

Amava la sua famiglia, il suo lavoro e Villa Rizzoli a cui dedicava tanta cura e passione.