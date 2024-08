Si è spento l'ex comandante Francesco Scalcione

"Amava i suoi nipotini, erano la sua gioia", esordisce così Anna Maria Leo, la moglie di Francesco Scalcione, morto per un improvviso malore nei giorni scorsi e i cui funerali si sono svolti mercoledì 21 agosto a Cantù.

Addio a Scalcione: comandante a Cantù per 17 anni

Scalcione aveva 70 anni ed era un maresciallo dei Carabinieri in congedo dal 2008. Per anni è stato il comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Cantù: "Ha lavorato a Cantù per circa 17 anni. Francesco ha lavorato tantissimo, forse anche più del dovuto. Era sempre disponibile verso gli altri, anche al di là di quello che era dovuto. Sempre disposto ad ascoltare le persone e i problemi della gente e, soprattutto, a cercare una soluzione. Questa era proprio la sua caratteristica: la disponibilità verso gli altri", ricorda la vedova. Scalcione viveva a Cantù da circa 6 anni.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 24 agosto 2024 in edicola

