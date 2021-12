verso il processo

Non convalidato l'arresto, il giovane torna libero in attesa del processo.

Si fa regalare decine di migliaia di euro da un anziano di Luisago: torna libero il 24enne rumeno.

Lo scorso primo dicembre la Squadra Mobile della Questura di Como ha arrestato in flagranza di reato un 24enne rumeno che da mesi si faceva regalare da un anziano di 78 anni di Luisago decine di migliaia di euro. Una situazione che aveva portato i parenti a denunciare il fatto e quindi a far partire le indagini. I due si erano conosciuti sul sagrato della chiesa e dopo quella prima offerta di carità da parte dell'anziano, i due hanno continuato a sentirsi e vedersi. E il giovane ha chiesto più e più volte denaro all'anziano che vi si era affezionato, tanto da metterlo in difficoltà. Più di una volta gli avrebbe spiegato che le richieste erano troppo alte, che avrebbe dovuto attendere la pensione. Così, all'ultimo scambio di denaro, sono scattate le manette per circonvenzione d'incapace.

Manette che però, su decisione del Tribunale di Como, non sono rimaste ai polsi del 24enne rumeno. Dopo una perizia psichiatrica infatti l'esperto avrebbe chiarito che l'anziano sarebbe perfettamente in grado di intendere e di volere, quindi conscio della situazione. Tanto che più di una volta in questa settimana avrebbe ripetuto che "dei suoi soldi può fare ciò che vuole". Il rumeno quindi è tornato libero in attesa del processo.