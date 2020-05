Si ferisce durante una passeggiata in zona San Miro: il Soccorso Alpino l’ha riportata a valle.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio 2020, poco dopo 15.30 da Canzo. Una donna di 66 anni di Monticello Brianza (LC) si è infortunata a una caviglia durante una passeggiata, mentre si trovava nella zona di San Miro.

Sul posto si sono quindi recati i tecnici della XIX Delegazione Cnsas, Stazione del Triangolo Lariano, del Soccorso Alpino che l’hanno trasportata fino alla località Gaium, alla fine della strada sterrata, dove attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale. La Sos di Canzo ha trasportato la donna in ospedale a Erba in codice verde.