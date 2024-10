Si finge Carabinieri per truffare una coppia di anziani: denunciato

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate al termine di una serie di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per tentata truffa a una copia di anziani un 30enne napoletano, incensurato.

L'indagine

L’attività dei militari aveva inizio nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, quando una copia di anziani veniva contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dei Carabinieri di Como, che li informava che il loro figlio aveva investito una persona ed era trattenuto in Caserma in stato di fermo.

La richiesta di denaro

La conversazione proseguiva con la richiesta di un risarcimento di 8800 euro, concordata con la famiglia della vittima dell’incidente, o con la consegna dell’equivalente in oro o preziosi, risarcimento che sarebbe stato ritirato da un avvocato direttamente al loro domicilio.

Smascherato

Gli anziani coniugi avvisavano tempestivamente la Centrale Operativa dei Carabinieri di Cantù, che inviava la pattuglia di Cermenate sul posto. I militari fermavano ed identificavano il 30enne, mentre stava insistentemente citofonando al campanello dell’abitazione dei coniugi, ed in seguito alla perquisizione lo trovavano in possesso di una fede nuziale, sulla cui provenienza non sapeva fornire una spiegazione convincente. I militari cermenatesi, dopo aver denunciato il truffatore proseguivano gli accertamenti sulla provenienza della fede nuziale, scoprendo che era stata sottratta a un’anziana signora di 89 anni, residente in Provincia di Verbania, anch’essa vittima di truffa, ed alla quale verrà restituita al più presto. In seguito a questo episodio, il 30enne truffatore è stato anche denunciato in stato di libertà per ricettazione, poiché trovato in possesso di un oggetto provento di reato.