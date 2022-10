Anzano, si inaugura il "nuovo" municipio: appuntamento a domenica 9 ottobre.

Si inaugura il "nuovo" municipio ad Anzano: appuntamento a domenica 9 ottobre

Come annunciato dal Comune, la cerimonia di inaugurazione della sede comunale recentemente rinnovata è in programma domenica 9 ottobre. La cerimonia avrà inizio alle 10.30: a introdurla la benedizione, il taglio del nastro e il discorso del sindaco Alberto Rivetti, accompagnato dal Corpo musicale anzanese «Giuseppe Verdi». Seguirà, alle 10.45, la cerimonia di consegna delle borse di studio agli anzanesi meritevoli. Alle 11, la manifestazione proseguirà con l’intitolazione della nuova sala consiliare ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con una targa, a ricordare il trentesimo anniversario dalle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Sarà poi presentato il progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) a cura dell’associazione Diversamente Genitori.

Alle 11.30 è in programma l'assegnazione degli spazi dedicati alle associazioni locali al primo piano, con la consegna delle chiavi ai presidenti e rappresentanti dei sodalizi. Lo spazio dedicato alla Consulta giovani «Quelli che av-Anzano», come già annunciato dall’Amministrazione comunale nei giorni scorsi, sarà intitolato alla memoria di Jhonathan Uberti. La cerimonia sarà conclusa con un aperitivo conviviale offerto a tutti i partecipanti. La cittadinanza è invitata.