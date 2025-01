Si lamenta della visita troppo cara, schiaffo alla dottoressa

Si lamenta della visita troppo cara, schiaffo in faccia alla dottoressa.

Aggressione e schiaffo a Cassina Rizzardi

E' accaduto venerdì 17 gennaio, nell'ambulatorio di via Garibaldi, a Cassina Rizzardi. Ad essere aggredita, Georgiana Rad Stanca, medico di 51 anni che esercita dal 2007 e opera in paese da circa due anni. A confermare lo schiaffo è la stessa dottoressa, che ha sporto denuncia ai Carabinieri dopo l'accaduto.

La ricostruzione dei fatti

A quanto pare, dalla ricostruzione fornita dalla donna, l'uomo, 60 anni, si sarebbe presentato in ambulatorio venerdì mattina, lamentando la spesa troppo alta per una visita privata avvenuta il mercoledì precedente. Prima, però, una email della nipote della paziente, anche questa di lamentela per il costo. Si parla di 150 euro.

La denuncia

La dottoressa ha raccontato che l'uomo, genero della paziente, è arrivato in ambulatorio sbraitando. Dopodiché, lo schiaffo. Rad Stanca ha immediatamente chiamato i Carabinieri, anche se poi, il sessantenne ha negato ogni accusa sostenendo di non aver mai messo le mani in faccia al medico. La denuncia è stata sporta nella giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio.