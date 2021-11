Si perde in montagna, resta in biblico su uno strapiombo con la bici e rischia l'ipotermia

Erba

Ha vissuto momenti drammatici l'escursionista che questa mattina si era avventurato sui monti di Erba. Tratto in salvo dai Vigili del fuoco del Soccorso Alpino

Ciclista si perde sui monti di Erba e si ritrova in biblico su una parete a strapiombo nel vuoto. E rischia l'ipotermia. Salvato dai Vigili del fuoco del Soccorso Alpino.

Bloccato su uno strapiombo, rischia l'ipotermia

Ha vissuto momenti di grande terrore l'escursionista di 37 anni che questa mattina, domenica 28 novembre 2021, si era perso tra i mondi di Erba. Era partito dalla "Salute" ad Albavilla e aveva imboccato il sentiero nella zona del "Buco di Piombo". Probabilmente non conosceva bene il territorio, ha sbagliato sentiero e all'improvviso si è trovato con la sua bici su uno strapiombo. E' rimasto in bilico per molto tempo e spaventato, ha allertato i soccorsi.

Portato in salvo dai Vigili del fuoco del Soccorso Alpino

Allertati si sono subito mobilitati i Vigili del fuoco del Soccorso Alpino che lo hanno rintracciato liberando lui e la bicicletta. Aveva un principio di ipotermia ed era molto spaventato, ma in buone condizioni generali di salute. I sanitari lo hanno assistito e curato sul posto e per lui non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.