Si reca ai cimitero per far visita ai propri cari, ma cade

Una donna di 74 anni è scaduta nei pressi del cimitero di Cermenate ed è stata soccorsa.

Si reca al cimitero e cade

Una donna di 74 anni era uscita per recarsi al cimitero per far visita ai propri cari in occasione della ricorrenza dei Morti, ma è caduta. Il fatto è accaduto alle 9.15 in via Eugenio Montale. Subito è stata dato l’allarme ed è stata messa in moto la macchina dei soccorsi per aiutare la donna, nel frattempo sul posto è stata inviata un’ambulanza che ha soccorso la pensionata e i sanitari hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

