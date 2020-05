Si ribalta a Grandate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 maggio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Si ribalta a Grandate

L’allarme è scattato intorno alle 3.45 sulla Statale dei Giovi. Un giovane di 21 anni si è ribaltato con il suo mezzo, facendo scattare i soccorsi in codice rosso. Sul posto la Cri di Grandate. Per fortuna, nonostante il grande spavento, le sue condizioni non erano critiche. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna. Allertati anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

A Como, in viale Roosvelt, da segnalare un’intossicazione etilica per un uomo di 54 anni. Due malori, non gravi, tra Erba e Tavernerio.