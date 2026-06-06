Si ribalta alla guida di un’auto

Momenti di paura questa notte a Monguzzo dove un’auto guidata da un 50enne si è ribaltata

Il sinistro

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza quando un’auto guidata da un uomo di 50 anni, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata lungo la Valassina nel territorio di Monguzzo. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Erba e ai carabinieri della compagnia di Cantù.

Dopo le prime cure sul posto le condizioni del ferito sono migliorate ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lecco.